साहिबाबाद: इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो, सड़कों पर भरा गंदा पानी
टीला मोड़ स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों को बदबू और बीमारियों का खतरा हो रहा है। निवासियों का कहना है कि जीडीए में बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है। सीवर लाइन की कनेक्टिविटी न होने के कारण घरों का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। जीडीए का कहना है कि समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीला मोड़ स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सीवर का पानी घरों के बाहर सड़कों और खाली प्लॉटों में बह रहा है। बदबू से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का आरोप है कि GDA अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं।
लोगों का कहना है कि सीवर काफी समय से ओवरफ्लो हो रहे हैं। सीवर का पानी घरों के आसपास बहता है, जिससे बदबू आती है और मच्छर पनपते हैं। गंदगी से डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। घर से बाहर निकलते ही बदबू महसूस होती है।
सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। लोगों का कहना है कि कॉलोनी में सीवर लाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है। घरों का पानी सीवर में जाता है, जो फिर ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे पानी सड़कों पर बहता है। वे काफी समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। वे विरोध और प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और समस्या बनी रहती है।
कॉलोनी के RWA अध्यक्ष सतीश भारद्वाज ने कहा कि इस समस्या का स्थानीय समाधान होना चाहिए। GDA में शिकायत दर्ज कराई गई है। GDA के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश का कहना है कि सीवर का पक्का समाधान निकालने के लिए काम चल रहा है। लोगों को जल्द ही पूरी राहत मिलेगी।
