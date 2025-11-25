साहिबाबाद: इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो, सड़कों पर भरा गंदा पानी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीला मोड़ स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सीवर का पानी घरों के बाहर सड़कों और खाली प्लॉटों में बह रहा है। बदबू से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का आरोप है कि GDA अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं।

लोगों का कहना है कि सीवर काफी समय से ओवरफ्लो हो रहे हैं। सीवर का पानी घरों के आसपास बहता है, जिससे बदबू आती है और मच्छर पनपते हैं। गंदगी से डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। घर से बाहर निकलते ही बदबू महसूस होती है।

सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। लोगों का कहना है कि कॉलोनी में सीवर लाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है। घरों का पानी सीवर में जाता है, जो फिर ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे पानी सड़कों पर बहता है। वे काफी समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। वे विरोध और प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और समस्या बनी रहती है।