बदहाल इंदिरापुरम: खुले नाले बन रहे हादसों का सबब, अगस्त में स्कूटी समेत नाले में गिर गया था दिव्यांग युवक

जागरण संवादादता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम में खुले नाले हादसे का सबब बन रहे हैं। आलम यह है कि नालों को लेकर किए गए वर्षा के दौरान सभी दावे अभी पूरे नहीं हुए हैं। कई जगह नालों पर काम नहीं कराया गया है। इसके अलावा गलियों की बात की जाए तो चोक नालियों से लोगों का रहना दुश्वार है। नालियों का पानी सड़कों पर बहता है और गंदगी की वजह से लोगों का चलना भी मुश्किल हो जाता है। नालियों का निर्माण न होने से स्थानीय लोगों को गंदगी झेलनी पड़ती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंदिरापुरम में 12 नाले हैं, जिनमें से ज्यादातर खुले हुए हैं। यहां हादसों का खतरा अधिक रहता है। छोटे नाले तो दूर बड़े नालों को भी कवरिंग या फिर स्लैब लगाकर नहीं ढका गया है। इससे लोगों के साथ लगातार हादसे हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर नालों को ऊपर से ढकने का नियम नहीं है तो कम से कम साइड में लोहे के जाल या फिर दीवार से कवर किया जा सकता है।

लगातार मांग के बाद भी खुले नालों को ढकने का कोई इंतजाम नहीं है। अगस्त माह में इंदिरापुरम के गौर ग्रीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास खुले नाले में दिव्यांग युवक स्कूटी समेत गिर गया था। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को बाहर निकाला था। इसके बाद नालों के निर्माण कराने का दावा नगर निगम के अधिकारियों ने किया लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला।