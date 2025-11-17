इंदिरापुरम में फुटपाथ से लेकर सड़क तक अतिक्रमण, आंखें क्यों मूंदे हैं जिम्मेदार?

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। जब सिस्टम सुनवाई नहीं करता तो मजबूरन जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता है। बीते एक वर्ष में ऐसा कई बार हुआ है जब लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई हैं। सड़कों से लेकर फुटपाथ व ग्रीन बेल्ट पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है। यहां सड़क, फुटपाथ व ग्रीन बेल्ट की इंच-इंच जमीन बेचकर अतिक्रमण कराया जा रहा है। इससे रोजाना जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। ये कहना है इंदिरापुरम की जनता का।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंदिरापुरम के लोगों ने बताया कि पूरे क्षेत्र के में अतिक्रमण से जूझ रहा है। विभिन्न प्रकार की दुकान खोलकर ग्रीन बेल्ट व सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है। पुलिस-प्रशासन की नाक के नीचे अवैध मोटर वर्कशाप व कबाड़ की दुकान संचालित हो रही हैं। इसको लेकर जीडीए में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है।

लोगों का कहना है कि अवैध गतिविधियां संचालित होने से असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। महिलाओं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। 24 घंटे सुरक्षा को लेकर डर बना रहता है। यहां के लोग नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम समेत विभिन्न शहरों के लिए नौकरी पर जाते हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जाम की होती है। लोगों को घंटों पहले घर से निकलता पड़ता है। इसके बाद भी ये पता नहीं होता कि समय पर पहुंचेंगे या नहीं। ये स्थिति कोई एक दिन की नहीं है, बल्कि रोजाना की समस्या बन चुकी है।