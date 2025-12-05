हिंडन एयरपोर्ट पर Indigo का टोटल शटडाउन, 9 शहरों की सभी फ्लाइट्स रद; क्या मिलेगा टिकट रिफंड?

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से सभी नौ शहरों अहमदाबाद, गोवा, बेंगलुरु, चेन्नई, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, पटना और वाराणसी के लिए उड़ानें अगली सूचना तक रद्द कर दी हैं। यात्रियों को टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए सूचित किया जा रहा है। हालांकि दिन भर कई यात्री एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें सूचित करके वापस भेज दिया।

क्रू की कमी और अन्य कारणों से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानें पिछले चार दिनों से संकट का सामना कर रही हैं। इसलिए इंडिगो ने हिंडन एयरपोर्ट से सभी घरेलू उड़ानें भी रद्द कर दी हैं। इंडिगो नौ शहरों के लिए 10 उड़ानें संचालित कर रही थी, जिनमें रोज़ाना 1,000 से ज़्यादा यात्री आते-जाते थे। सभी घरेलू उड़ानें रद्द होने से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को परेशानी हुई है। यात्री दिन भर आते-जाते रहे।

एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि सभी रद्द टिकटों का रिफंड मिल जाएगा। इंडिगो यात्रियों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर मैसेज भेज रही है। कई यात्रियों ने मैसेज न मिलने की भी शिकायत की है। 20 जुलाई को, यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन किंजरापु राम मोहन नायडू ने हिंडन एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का उद्घाटन किया।

दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पैसेंजर्स करते हैं ट्रैवल हिंडन एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट्स का इस्तेमाल गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हापुड़, बुलंदशहर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों के पैसेंजर्स करते हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। इन शहरों के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है।

इंदौर और अहमदाबाद के पैसेंजर्स को सबसे ज्यादा परेशानी हिंडन एयरपोर्ट से इंडिगो जिन नौ शहरों के लिए सर्विस देती है, उनमें से सात शहरों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस भी सर्विस देती है। टिकट कैंसिल होने की वजह से पैसेंजर्स एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स में टिकट बुक कर रहे हैं। अभी कोई भी एयरलाइन इंदौर और अहमदाबाद से फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर रही है। इन शहरों में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को काफी परेशानी हो रही है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी फ्लाइट नॉर्मल एयर इंडिया एक्सप्रेस हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से जयपुर, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर, गोवा, वाराणसी, अहमदाबाद, मुंबई, आदमपुर, किशनगढ़, पटना, नांदेड़ और बठिंडा के लिए फ़्लाइट चला रही है। हिंडन एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर डॉ. चिल्ला महेश ने बताया कि सभी फ़्लाइट नॉर्मल हैं।