गाजियाबाद पहुंचे देश के सबसे लंबे इंसान करण, साथ फोटो और सेल्फी लेने को युवाओं में दिखा क्रेज
देश के सबसे लंबे इंसान करण सिंह मंगलवार को गाजियाबाद पहुंचे। लोगों में उनके साथ फोटो और सेल्फी लेने का क्रेज दिखा। करण सिंह गोसेवक मोहित गुर्जर और गौर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। देश के सबसे लंबे इंसान करण सिंह मंगलवार को गाजियाबाद पहुंचे। लोगों में उनके साथ फोटो और सेल्फी लेने का काफी क्रेज दिखा। करण सिंह गोसेवक मोहित गुर्जर और गौरव बंसल से मिले। जहां गौरव बंसल ने करण सिंह और मोहित गुर्जर को राधा कृष्ण की चांदी की छवि भेंट की।
बता दें कि करण सिंह मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल मेरठ के भंगेला स्थित अपने फार्म हाउस में रहते हैं। 18 वर्षीय करण सिंह कक्षा 12 के छात्र हैं। उनकी लंबाई 8.2 फीट है। गाजियाबाद में वह खरीदारी के लिए कई शोरूम में गए, लेकिन उन्हें जूते और कपड़े नहीं मिले।
दुकानदार ने उनके पैरों का नाप लेकर स्पेशल डिमांड पर 20 नंबर का जूता बनवाने के लिए भेजा है। करण सिंह ने बताया कि वह नौ फीट के बैड पर सोते हैं। उनकी लंबाई तुर्की के सुल्तान कोसेन से बस कुछ इंच ही कम है।
करण का कहना है कि उम्मीद है कि उम्र बढ़ने के साथ वह इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। उनके नाम फिलहाल तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। उनका नाम दुनिया के सबसे भारी और लंबे नवजात शिशु के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था।
जन्म के समय उनकी लंबाई तीन फीट और वजन 8.87 किलोग्राम था। करण के पिता संजय सिंह की लंबाई 6.5 फीट है, जबकि उनकी मां श्वेतलाना सात फीट लंबी हैं। मयंक सूद व अंकित पाल मौजूद रहे।
