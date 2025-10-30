Language
    गाजियाबाद में अवैध गैस रिफलिंग का भंडाफोड़, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

    By Ashutosh Gupta Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:44 PM (IST)

    गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध गैस रिफलिंग का भंडाफोड़ किया। ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने 17 टन एलपीजी कैप्सूल से व्यवसायिक सिलिंडरों में गैस भरते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से एलपीजी कैप्सूल, 28 सिलेंडर और एक पिकअप गाड़ी बरामद की गई। पूर्ति अधिकारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।  

    संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के लोनी में ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात 17 टन गैस से भरे एलपीजी कैप्सूल से व्यवसायिक सिलिंडर में गैस रिफलिंग करते हुए दो आरोपितों को पकड़ा है।

    टीम ने मौके से एलपीजी कैपसूल, 28 सिलेंडर, एक पिकअप गाड़ी बरामद हुई है। पूर्ति अधिकारी आनंद त्रिपाठी की शिकायत पर दो के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

    जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस से सूचना मिली कि ट्रोनिका सिटी स्थित सोनू होटल के निकट एचपीसी बोटलिंग प्लांट लोनी के एक एलपीजी कैप्सूल से व्यवसायिक सिलेंडर में गैस रिफलिंग करते हुए दो आरोपितों को पकडा है।

    एसीपी लोनी सिद्घार्थ गौतम ने बताया कि जिला पूर्ति अधिकारी की शिकायत पर दो आरोपित शिवा व सुंदर निवासी खोड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।