गाजियाबाद में अवैध गैस रिफलिंग का भंडाफोड़, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के लोनी में ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात 17 टन गैस से भरे एलपीजी कैप्सूल से व्यवसायिक सिलिंडर में गैस रिफलिंग करते हुए दो आरोपितों को पकड़ा है।

टीम ने मौके से एलपीजी कैपसूल, 28 सिलेंडर, एक पिकअप गाड़ी बरामद हुई है। पूर्ति अधिकारी आनंद त्रिपाठी की शिकायत पर दो के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस से सूचना मिली कि ट्रोनिका सिटी स्थित सोनू होटल के निकट एचपीसी बोटलिंग प्लांट लोनी के एक एलपीजी कैप्सूल से व्यवसायिक सिलेंडर में गैस रिफलिंग करते हुए दो आरोपितों को पकडा है।