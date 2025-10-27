Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में अजब-गजब खेल, अवैध कॉलोनी में नगरपालिका ने बनाई नई सड़क; GDA ने तोड़ी

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:16 PM (IST)

    मोदीनगर नगरपालिका का नया मामला सामने आया है, जिसमें एक अवैध कॉलोनी में सड़क बनाई गई, जिसे जीडीए ने ध्वस्त कर दिया। बिसोखर में अंकुर नेहरा द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में नगरपालिका ने सड़क का टेंडर जारी किया था, लेकिन बाद में रद्द कर दिया गया। जीडीए ने सूचना मिलने पर सड़क को तोड़ दिया, जिससे सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ। नगरपालिका ईओ ने बताया कि कुछ लोगों ने नगरपालिका की आड़ में सड़क बनवाई।

    prefferd source google
    Hero Image

    नगरपालिका मोदीनगर का नया खेल सामने आया है।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। नगरपालिका मोदीनगर का नया खेल सामने आया है। अवैध तरीके से बसाई जा रही कॉलोनी में ही सड़क बना दी गई। जबकि इस कॉलोनी में कुछ महीने पहले ही जीडीए ने ध्वस्तीकरण किया था। अब सोमवार को अवैध कॉलोनी में बनी इस सड़क को जीडीए ने फिर से ध्वस्त कर दिया। इससे सरकारी राजस्व को भी हानि हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोदीनगर के बिसोखर में करीब 12 बीघे जमीन में खसरा संख्या- 558 में अंकुर नेहरा पुत्र संतोष नेहरा के द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जिसपर कुछ महीने पहले जीडीए का बुलडोजर चला। तभी से कालोनी में कार्य नहीं हुआ। अब सितंबर महीने में नगरपालिका ने कॉलोनी की सड़क का टेंडर जारी कर दिया।

    एक महीने में सड़क बनकर तैयार हो गई। यहां नगरपालिका की तरफ से सड़क निर्माण का शिलापट भी लगाया गया। कॉलोनी में निर्माण की सूचना जीडीए अधिकारियों को मिली तो सोमवार को यहां फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी गई। सड़क को भी तोड़ दिया गया।

    मामले में नगरपालिका ईओ नरेंद्र मोहन मिश्र का कहना है कि कुछ अन्य लोगों के द्वारा नगरपालिका की आड़ में सड़क का निर्माण कराया गया। नगरपालिका ने सड़क का टेंडर जारी किया था। लेकिन कुछ दिन बाद ही टेंडर को रद्द कर दिया गया था।