गाजियाबाद में अजब-गजब खेल, अवैध कॉलोनी में नगरपालिका ने बनाई नई सड़क; GDA ने तोड़ी

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। नगरपालिका मोदीनगर का नया खेल सामने आया है। अवैध तरीके से बसाई जा रही कॉलोनी में ही सड़क बना दी गई। जबकि इस कॉलोनी में कुछ महीने पहले ही जीडीए ने ध्वस्तीकरण किया था। अब सोमवार को अवैध कॉलोनी में बनी इस सड़क को जीडीए ने फिर से ध्वस्त कर दिया। इससे सरकारी राजस्व को भी हानि हुई।

मोदीनगर के बिसोखर में करीब 12 बीघे जमीन में खसरा संख्या- 558 में अंकुर नेहरा पुत्र संतोष नेहरा के द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जिसपर कुछ महीने पहले जीडीए का बुलडोजर चला। तभी से कालोनी में कार्य नहीं हुआ। अब सितंबर महीने में नगरपालिका ने कॉलोनी की सड़क का टेंडर जारी कर दिया।

एक महीने में सड़क बनकर तैयार हो गई। यहां नगरपालिका की तरफ से सड़क निर्माण का शिलापट भी लगाया गया। कॉलोनी में निर्माण की सूचना जीडीए अधिकारियों को मिली तो सोमवार को यहां फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी गई। सड़क को भी तोड़ दिया गया।