    IAS Transfer: गाजियाबाद में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, GDA वीसी अतुल वत्स बने हाथरस के डीएम

    By ABHISHEK SINGHEdited By: Pooja Tripathi
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:59 PM (IST)

    गाजियाबाद में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। GDA के उपाध्यक्ष अतुल वत्स को हाथरस का डीएम बनाया गया है। यह नियुक्ति प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वहीं गाजियाबाद के एडीएम प्रशासन रणविजय सिंह का भी तबादला हो गया है। 

    अतुल वत्स बनाए गए हाथरस के डीएम

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। यहां के एडीएम प्रशासन रणविजय सिंह का तबादला किया गया है। उन्हें रामपुर का सीडीओ बनाया गया है।

    वहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) वीसी अतुल वत्स का भी तबादला कर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब अतुल वत्स को हाथरस का डीएम बना दिया गया है। उनके स्थान पर नंद किशोर कलाल नए जीडीए वीसी बनाए गए हैं।

