    IAS संतोष वर्मा के विवादित बयान पर गाजियाबाद में उबाल, महासभा ने नाक काटने पर घोषित किया 1.51 लाख का इनाम

    By Abhishek Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:22 AM (IST)

    गाजियाबाद में IAS संतोष वर्मा के एक विवादित बयान से आक्रोश फैल गया है। महासभा ने बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, वर्मा की नाक काटने वाले को 1.51 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है। इस घोषणा से शहर में तनाव और बढ़ गया है।

    कलक्ट्रेट परिसर के बाहर IAS अधिकारी संतोष वर्मा का पुतला फूंकते विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। समाज को बांटने वाला बयान देने पर मध्य प्रदेश कैडर के आइएएस अफसर संतोष वर्मा के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। बुधवार को विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा ने बयान की निंदा करते हुए जिला मुख्यालय पर संतोष वर्मा का पुतला फूंका। इसके साथ ही घोषणा भी की है कि जो व्यक्ति निंदनीय बयान देने वाले आइएएस की नाक काटकर लाएगा उसको 1.51 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

    विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष बीके शर्मा ने कहा कि तुच्छ मानसिकता वाला व्यक्ति कितने ही बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाए, उसकी मानसिकता तुच्छ ही रहती है। उन्होंने कहा कि संतोष वर्मा द्वारा दिया गया बयान विश्व महिलाओं का अपमान है, ऐसे अधिकारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करना चाहिए।

    इतना ही नहीं एफआइआर दर्ज कराकर गिरफ्तारी भी की जानी चाहिए, जिससे कि समाज को बांटने वाला बयान दोबारा कोई भी व्यक्ति न दे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा द्वारा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

    संतोष वर्मा को जूते मारने पर एक लाख का ईनाम

    भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय शर्मा ने भी आइएएस संतोष वर्मा के बयान की निंदा की है। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखा है, जिसमें संतोष वर्मा को चार जूते मारने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपये का ईनाम देने की घोषणा की है।