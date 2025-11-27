IAS संतोष वर्मा के विवादित बयान पर गाजियाबाद में उबाल, महासभा ने नाक काटने पर घोषित किया 1.51 लाख का इनाम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। समाज को बांटने वाला बयान देने पर मध्य प्रदेश कैडर के आइएएस अफसर संतोष वर्मा के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। बुधवार को विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा ने बयान की निंदा करते हुए जिला मुख्यालय पर संतोष वर्मा का पुतला फूंका। इसके साथ ही घोषणा भी की है कि जो व्यक्ति निंदनीय बयान देने वाले आइएएस की नाक काटकर लाएगा उसको 1.51 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष बीके शर्मा ने कहा कि तुच्छ मानसिकता वाला व्यक्ति कितने ही बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाए, उसकी मानसिकता तुच्छ ही रहती है। उन्होंने कहा कि संतोष वर्मा द्वारा दिया गया बयान विश्व महिलाओं का अपमान है, ऐसे अधिकारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करना चाहिए।

इतना ही नहीं एफआइआर दर्ज कराकर गिरफ्तारी भी की जानी चाहिए, जिससे कि समाज को बांटने वाला बयान दोबारा कोई भी व्यक्ति न दे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा द्वारा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।