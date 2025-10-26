'पति का दोस्त घर बर्बाद करने पर तुला, रोज पिला रहा शराब'; महिला ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार
एक महिला ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि उसके पति का दोस्त उनके घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि वह उसके पति को रोज शराब पिलाता है, जिससे घर में अशांति फैल रही है। महिला ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरठ रोड स्थित भट्ठा नंबर पांच निवासी एक महिलाने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उसके पति का दोस्त रोज उसके पति को शराब पिलाता है। जब वह मना करती है तो आरोपित अभद्र व्यवहार करता है।
कॉलोनी में उनके एक व्यक्ति पर 22 हजार रुपये थे। पति के दोस्त ने एक दिन आकर उस व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी जिससे उन्हें अब रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। पीड़िता की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ नंदग्राम थाने में केस दर्ज किया गया है।
पीड़ित महिला का आरोप है कि उनके पति का दोस्त अभिषेक उनका परिवार तबाह करने पर तुला हुआ है। उनके पति को रोज मना करने के बावजूद शराब पिलाता है। महिला का कहना है कि कॉलोनी में रहने वाले सचिन पर उनके 22 हजार रुपये थे। अभिषेक ने एक दिन सचिन के साथ रुपयों का तकादा करते हुए मारपीट कर दी।
सचिन के स्वजन ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने उनसे कहा कि पहले मारपीट करने वाले को लेकर आओ, लेकिन अभिषेक बुलाने से भी नहीं आया। महिला का कहना है कि अभिषेक ने उसे एवं मकान को एक दिन पति से खरीदने की धमकी दी है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
