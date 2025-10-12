बिना बताए मायके जाने पर विवाहिता को पीटा, घर से भी निकाला; शराबी पति का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू

जागरण संवाददाता, मुरादनगर। थाना क्षेत्र की संजय कॉलोनी में एक महिला के बिना बताए मायके जाने से नाराज पति ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नगर की संजय कॉलोनी में रहने वाली संतोष के अनुसार उसका पति शराबी है, जो आए दिन उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करता है। पीड़िता के अनुसार वह किसी काम से मेरठ के जली कोठी स्थित अपने मायके गई थी।