Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिना बताए मायके जाने पर विवाहिता को पीटा, घर से भी निकाला; शराबी पति का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:49 PM (IST)

    मुरादनगर के संजय कॉलोनी में एक महिला को बिना बताए मायके जाने पर उसके पति ने पीटा और घर से निकाल दिया। पीड़िता, जिसका नाम संतोष है, ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। संतोष के अनुसार, उसका पति शराबी है और अक्सर उसके साथ मारपीट करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुरादनगर के संजय कॉलोनी में एक महिला को बिना बताए मायके जाने पर उसके पति ने पीटा और घर से निकाल दिया।

    जागरण संवाददाता, मुरादनगर। थाना क्षेत्र की संजय कॉलोनी में एक महिला के बिना बताए मायके जाने से नाराज पति ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर की संजय कॉलोनी में रहने वाली संतोष के अनुसार उसका पति शराबी है, जो आए दिन उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करता है। पीड़िता के अनुसार वह किसी काम से मेरठ के जली कोठी स्थित अपने मायके गई थी।

    शनिवार को जब महिला वापस लौटी तो गुस्साए पति ने उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं पति ने महिला को घर से भी निकाल दिया। पीड़िता ने इस संबंध में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।