    लोनी में हिस्ट्रीशीटर सद्दाम की गला दबाकर हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा

    By Shobhit Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:11 AM (IST)

    लोनी में हिस्ट्रीशीटर सद्दाम की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, लोनी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र की नसबंदी काॅलोनी में दो दिन पहले नाले में मिले हिस्ट्रीशीटर सद्दाम के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसकी हत्या का खुलासा हुआ है। सद्दाम की गला दबाकर हत्या की गई थी। मृतक के भाई ने पांच आरोपितों के खिलाफ घर से बुलाकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

    एसीपी अंकुर विहार ने बताया कि 17 नवंबर की रात नसबंदी काॅलोनी श्मशान घाट के पास नाले में 36 वर्षीय युवक का शव मिला था। उसके पास से कोई कागजात नहीं मिले थे, जिससे उसकी पहचान हो सके। शरीर पर चोट के निशान भी नहीं थे। आसपास के लोगों से पहचान कराने पर युवक की शिनाख्त अल्वीनगर निवासी हिस्ट्रीशीटर सद्दाम के रूप में हुई।

    मौके पर पहुंचे स्वजन ने पहचान कर बताया कि मृतक सद्दाम 11 नवंबर की रात से लापता था। मृतक के भाई राजा ने पांच आरोपितों के खिलाफ शिकायत देकर सद्दाम की हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया कि सद्दाम की पहले गला दबाकर हत्या की गई फिर शव को नाले में फेंका गया था।

    एसीपी ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर सोनू, अकरम, दीपक, मोहन, सलमान के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर मोबाइल लोकेशन खंगाल पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या होना सामने आया है। रिपोर्ट आने के बाद जांच की दिशा स्पष्ट हो गई है। मृतक के खिलाफ दो लूट और एक स्नैचिंग का मुकदमा शालीमार गार्डन में दर्ज है। सद्दाम अंकुर विहार थाना का हिस्ट्रीशीटर था।

