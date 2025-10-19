हिंडन एयरपोर्ट पर लैपटाप वर्किंग स्टेशन की शुरुआत, एक साथ 2-3 लोग कर सकते हैं काम

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। हिंडन एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए टर्मिनल के अंदर लैपटाप वर्किंग स्टेशन की शुरुआत की गई है। यहां एक बार में दो से तीन लोग काम कर सकेंगे।

एयरपोर्ट अथोरिटी के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही एयरपोर्ट के विस्तार का काम भी किया जाएगा। टर्मिनल को नौ मीटर आगे तक बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए टेंडर हो चुके हैं। अगले महीने से काम शुरू होने की उम्मीद है। इससे एयरपोर्ट पर चेक इन और चेक आउट करने के लिए आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी।