    हिंडन एयरपोर्ट पर लैपटाप वर्किंग स्टेशन की शुरुआत, एक साथ 2-3 लोग कर सकते हैं काम

    By Shobhit Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:36 AM (IST)

    हिंडन एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए टर्मिनल के अंदर लैपटॉप वर्किंग स्टेशन शुरू किया गया है। यहाँ एक साथ दो से तीन लोग काम कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल को नौ मीटर आगे तक बढ़ाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए टेंडर हो चुके हैं और अगले महीने से काम शुरू होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को चेक-इन और चेक-आउट में सुविधा मिलेगी।

    टर्मिनल के अंदर लैपटाप वर्किंग स्टेशन की शुरुआत।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। हिंडन एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए टर्मिनल के अंदर लैपटाप वर्किंग स्टेशन की शुरुआत की गई है। यहां एक बार में दो से तीन लोग काम कर सकेंगे।

    एयरपोर्ट अथोरिटी के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही एयरपोर्ट के विस्तार का काम भी किया जाएगा। टर्मिनल को नौ मीटर आगे तक बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए टेंडर हो चुके हैं। अगले महीने से काम शुरू होने की उम्मीद है। इससे एयरपोर्ट पर चेक इन और चेक आउट करने के लिए आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी।

