घने कोहरे का हिंडन एयरपोर्ट की उड़ानों पर असर, वाराणसी-अहमदाबाद की फ्लाइटें अगले आदेश तक स्थगित

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। कोहरे का असर हिंडन एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइट्स पर पड़ने लगा है। इसके चलते हिंडन से वाराणसी जाने वाली और अहमदाबाद से हिंडन आने वाली दो उड़ानों को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है।

रविवार को भी अहमदाबाद और वाराणसी की तीन उड़ानें रद रहीं जबकि बाकी शहरों के लिए फ्लाइटों ने दो घंटे तक देरी से उड़ान भरी। वाच आवर कम होने से लेट फ्लाइट के बाद वाली सभी फ्लाइट को रद करना पड़ रहा है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का एयरपोर्ट पर वाच आवर की सीमा है।