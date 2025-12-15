घने कोहरे का हिंडन एयरपोर्ट की उड़ानों पर असर, वाराणसी-अहमदाबाद की फ्लाइटें अगले आदेश तक स्थगित
घने कोहरे के कारण हिंडन एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। वाराणसी जाने वाली और अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइटों को अगले आदेश तक स्थगित कर दि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। कोहरे का असर हिंडन एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइट्स पर पड़ने लगा है। इसके चलते हिंडन से वाराणसी जाने वाली और अहमदाबाद से हिंडन आने वाली दो उड़ानों को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है।
रविवार को भी अहमदाबाद और वाराणसी की तीन उड़ानें रद रहीं जबकि बाकी शहरों के लिए फ्लाइटों ने दो घंटे तक देरी से उड़ान भरी। वाच आवर कम होने से लेट फ्लाइट के बाद वाली सभी फ्लाइट को रद करना पड़ रहा है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का एयरपोर्ट पर वाच आवर की सीमा है।
हालांकि वाराणसी से हिंडन और यहां से अहमदाबाद जाने वाली उड़ान नियमित रूप से मिलेगी। रविवार को वाराणसी जाने वाले कई यात्री हिंडन एयरपोर्ट पहुंच गए थे, जिन्हें काफी देर तक इंतजार के बाद लौटना पड़ा। हिंडन एयरपोर्ट प्राधिकरण के निदेशक डा. चिलका महेश का कहना है कि एयरपोर्ट पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने से किसी भी यात्री को परेशानी नहीं हुई।
