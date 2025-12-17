Language
    वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता, तीनों तहसीलों में कामकाज रहेगा ठप

    By Vinit Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे, जिससे तीनों तहसीलों में कामकाज ठप रहेगा। वकील लंबे समय से बेंच की ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर बुधवार को अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। इसका निर्णय पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के आव्हान पर हड़ताल रहेगी।

    हड़ताल में तीनों तहसीलों में भी अधिवक्ता काम नहीं करेंगे। बार सचिव वरूण त्यागी के मुताबिक 50 वर्षों से मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर ,शामली, बागपत हापुड, बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, आगरा समेत 22 जनपदों के वकील पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैँ। इसके बावजूद वकीलों की मांग पूरी नहीं की है, जिससे वह आहत हैं।


