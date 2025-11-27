पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच की मांग पर बार एसोसिएशन गाजियाबाद ने निकाला पैदल मार्च, सांसद को सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग को लेकर बार एसोसिएशन गाजियाबाद की ओर से बुधवार को बार कार्यालय से सांसद आवास तक पैदल मार्च किया गया। इस दौरान हाई कोर्ट की बेंच की अब तक स्थापना न किए जाने पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

अधिवक्ताओं ने सांसद अतुल गर्ग के आवास पर पहुंचकर उनके नाम एक ज्ञापन सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र मित्तल को सौंपा और जल्द ही हाई कोर्ट की बेंच स्थापित कराने की मांग की।

50 साल से चल रहा आंदोलन

बार एसाेसिएशन गाजियाबाद के अध्यक्ष ब्रह्मदेव त्यागी ने बताया कि हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों और तहसील बार एसोसिएशन का नेतृत्व करती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आम जनता को सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय दिलाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विभिन्न तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ता लगभग 50 साल से आंदोलनरत हैं।