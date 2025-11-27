पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच की मांग पर बार एसोसिएशन गाजियाबाद ने निकाला पैदल मार्च, सांसद को सौंपा ज्ञापन
गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग करते हुए पैदल मार्च निकाला और सांसद को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने पहले भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया है और सांसद से समर्थन की उम्मीद जताई है कि वे सरकार से इस बारे में बात करेंगे।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग को लेकर बार एसोसिएशन गाजियाबाद की ओर से बुधवार को बार कार्यालय से सांसद आवास तक पैदल मार्च किया गया। इस दौरान हाई कोर्ट की बेंच की अब तक स्थापना न किए जाने पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
अधिवक्ताओं ने सांसद अतुल गर्ग के आवास पर पहुंचकर उनके नाम एक ज्ञापन सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र मित्तल को सौंपा और जल्द ही हाई कोर्ट की बेंच स्थापित कराने की मांग की।
50 साल से चल रहा आंदोलन
बार एसाेसिएशन गाजियाबाद के अध्यक्ष ब्रह्मदेव त्यागी ने बताया कि हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों और तहसील बार एसोसिएशन का नेतृत्व करती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आम जनता को सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय दिलाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विभिन्न तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ता लगभग 50 साल से आंदोलनरत हैं।
समय - समय पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं द्वारा जेल भरो आंदोलन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद, पैदल मार्च और जनसभा का आयोजन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सांसद ने भी उनकी मांग को अपना समर्थन पूर्व में दिया है, उम्मीद जताई है कि हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए सांसद द्वारा सरकार से वार्ता की जाएगी।
