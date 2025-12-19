हरनंदीपुरम टाउनशिप का पहला चरण जल्द होगा लॉन्च, एक महीने के भीतर होगा सैटेलाइट सर्वे
गाजियाबाद में हरनंदीपुरम टाउनशिप का पहला चरण जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। एक महीने के भीतर सैटेलाइट सर्वे पूरा हो जाएगा। इस टाउनशिप के लॉन्च होने से गाजि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण ने नई टाउनशिप हरनंदीपुरम के पहले चरण को जल्द परवान चढ़ाने की तैयारी है। इस योजना के तहत एक महीने के भीतर सैटेलाइट सर्वे कराया जाएगा, जिसके आधार पर टाउनशिप का ले-आउट तैयार किया जाएगा। इसके बाद योजना को धरातल पर उतारने का काम शुरू होगा।
हरनंदीपुरम टाउनशिप दो चरणों में 521 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित करने की तैयारी है। इसमें आठ गांवों की जमीन को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में पांच गांव की 350 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसाई जाएगी। इसके लिए किसानों से करीब 336 हेक्टेयर जमीन खरीदी जानी है, जबकि शेष जमीन पहले से जीडीए के पास उपलब्ध है।
योजना के लिए जल्द ही एजेंसी का चयन कर डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) भी तैयार कराई जाएगी। नई टाउनशिप के लिए जीडीए पांच गांवों की कुल 336.8444 हेक्टेयर जमीन खरीद रहा है। यह जमीन सर्किल रेट से चार गुना अधिक दर पर ली जा रही है। इसमें नगला फिरोज मोहनपुर गांव की 192.6514 हेक्टेयर, मथुरापुर की करीब 14 हेक्टेयर, शमशेर गांव की करीब 86 हेक्टेयर, चम्पतनगर गांव की 33 हेक्टेयर और भनेड़ाखुर्द गांव की करीब नौ हेक्टेयर जमीन खरीदी जा रही है।
उक्त जानकारी देते हुए जीडीए वीसी नन्द किशोर कलाल ने बताया कि हरनंदीपुरम का एक माह में सैटेलाइट सर्वे कराया जाएगा, जिसके आधार पर लेआउट तैयार होगा। किसानों से आपसी सहमति बनाकर जमीन खरीदी जा रही है। प्राधिकरण इस योजना को जल्द ही लांच करेगा।
