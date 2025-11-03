जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 18 वर्ष पुराने सड़क दुर्घटना मामले में आरोपित राजबहादुर ने कोर्ट में स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार कर लिया। मजिस्ट्रेट ने राजबहादुर को दोषी ठहराते हुए दो हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2007 में कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था।



शिकायतकर्ता की तहरीर पर छह जून 2007 को एफआइआर दर्ज की गई थी। आरोपित राजबहादुर ने अपनी गाड़ी को तेज और लापरवाही से चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। शिकायतकर्ता को गंभीर चोटें आईं थीं। पुलिस ने जांच पूरी कर लापरवाही से वाहन चलाने और गंभीर चोट पहुंचाना के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय ने 23 नवंबर 2007 को मामले का संज्ञान लिया था। आरोपित सम्मन जारी किया गया था।