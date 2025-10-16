पर्यावरण और परंपरा में संतुलन का कदम, लोगों ने सराहा ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीपावली पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति के आदेश के बाद सोसायटी में खुशी की लहर दौड़ गई है। निवासियों ने इस फैसले का जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि साल में एक बार आने वाले इस बड़े त्योहार पर आतिशबाजी का आनंद हर किसी को मिलना चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोगों का कहना है कि ग्रीन पटाखों से प्रदूषण पर नियंत्रण रहेगा और त्योहार की रौनक भी बनी रहेगी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में उत्साह साफ झलक रहा है। कई निवासियों ने कहा कि यह फैसला परंपरा और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में अहम कदम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब लोग दीपावली को और खास बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। लोगों का मानना है कि यह फैसला त्योहार की खुशियों को और रंगीन बना देगा।