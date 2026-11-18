जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गोविंदपुरम इलाके में तीन बाउंसरों के साथ मिठाई की दुकान पर पहुंचे युवक ने व्यापारी से मारपीट कर दी। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

गोविंदपुरम में मिठाई की दुकान से एक युवक ने दीपावली पर मिठाई खरीदी। उसने मिठाई गिफ्ट कर दी थी। युवक का आरोप है कि उसे खराब मिठाई थमा दी गई। जिससे उसकी प्रतिष्ठा खराब हुई है। युवक तीन बाउंसरों के साथ दुकान पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में युवक गाली देते और बाउंसर के साथ व्यापारी पर हमला करता दिख रहा है। विरोध करने पर एक बाउंसर ने व्यापारी का हाथ पकड़ लिया और पूरी तरह आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया।