शोभित शर्मा, साहिबाबाद। पुरबिया जनकल्याण परिषद ने हरनंदी में करहेड़ा-मोरटी में बने एसटीपी का पानी छोड़ने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से शिकायत की है।

इसको लेकर तीन दिन पहले त्योहार के दिनों का एक वीडियो भी बनाया गया, जिसमें हरनंदी में पानी गिरता दिख रहा है। परिषद के सदस्यों ने बिना शोधित पानी को हरनंदी में गिरने से रोकने की मांग की है।

श्रद्धालुओं केलिए गंगाजल हरनंदी में छोड़ा जाता

परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता जय दीक्षित ने बताया कि छठ पर गंगनहर से श्रद्धालुओं के लिए गंगाजल हरनंदी में छोड़ा जाता है लेकिन पर्व वाले दिन एसटीपी से भी पानी नदी में छोड़ा गया।

उन्होंने बताया कि वह मौके पर थे और बिना शोधित पानी हरनंदी में छोड़ा गया। उन्होंने इसका वीडियो बनाकर प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत की लेकिन पानी को बंद नहीं कराया गया है। एसटीपी का भी पानी छोड़ा जा रहा.. हर घंटे एसटीपी का पानी इसमें छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे श्रद्धालुओं में भी नाराजगी है। इस बारे में जल निगम के अधिशासी अभियंता अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि हरनंदी में नौ नालों का पानी जा रहा है।