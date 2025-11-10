सोने के कड़े और ब्रेसलेट चोरी करने वाला गिरफ्तार, इंदिरापुरम में सराफा की दुकान पर कर रहा था नौकरी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित शिप्रा शॉपिंग प्लाजा में सराफा की दुकान से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपित भी मैनपुरी के सराफा कारोबारी का बेटा है, यहां वह सराफा की दुकान में नौकरी कर रहा था। तीन नवंबर को आरोपित ने दुकान से दो सोने के कड़े और एक ब्रेसलेट चोरी कर लिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि इंदिरापुरम के सराफा कारोबारी अभिषेक वर्मा ने तीन नवंबर को इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान दुकान पर काम करने वाले मूलरूप से मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के मठिया वाली गली निवासी वाले रितिक वर्मा का पता चला। वह दुकान से कड़े और ब्रेसलेट चोरी कर भागा था।

सराफा कारोबारी अभिषेक ने जानकारी दी थी कि जॉब डॉट कॉम से रितिक वर्मा को नौकरी पर रखा था। यहां वह खोड़ा में किराये के कमरे में रहता था। एसीपी ने बताया कि रविवार को रितिक को खोड़ा से ही गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि मैनपुरी में उसके पिता की सराफा दुकान है।