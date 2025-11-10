सोने के कड़े और ब्रेसलेट चोरी करने वाला गिरफ्तार, इंदिरापुरम में सराफा की दुकान पर कर रहा था नौकरी
इंदिरापुरम में सोने के कड़े और ब्रेसलेट चुराने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी उसी सराफा की दुकान में काम करता था जहां उसने चोरी की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच चल रही है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित शिप्रा शॉपिंग प्लाजा में सराफा की दुकान से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपित भी मैनपुरी के सराफा कारोबारी का बेटा है, यहां वह सराफा की दुकान में नौकरी कर रहा था। तीन नवंबर को आरोपित ने दुकान से दो सोने के कड़े और एक ब्रेसलेट चोरी कर लिया था।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि इंदिरापुरम के सराफा कारोबारी अभिषेक वर्मा ने तीन नवंबर को इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान दुकान पर काम करने वाले मूलरूप से मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के मठिया वाली गली निवासी वाले रितिक वर्मा का पता चला। वह दुकान से कड़े और ब्रेसलेट चोरी कर भागा था।
सराफा कारोबारी अभिषेक ने जानकारी दी थी कि जॉब डॉट कॉम से रितिक वर्मा को नौकरी पर रखा था। यहां वह खोड़ा में किराये के कमरे में रहता था। एसीपी ने बताया कि रविवार को रितिक को खोड़ा से ही गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि मैनपुरी में उसके पिता की सराफा दुकान है।
रुपये कमाने के लिए उसने इंदिरापुरम में नौकरी की। वेबसाइट पर उसने नौकरी के लिए अपना पंजीकरण कराया था। घटना वाले दिन सराफा कारोबारी अभिषेक वर्मा ने उसे डांट दिया था। इससे नाराज होकर उसने चोरी की वारदात की। बाद में मैनपुरी जाकर पिता की दुकान पर ले जाकर जेवर गलाए और बाद में नये जेवर बनाकर बेच दिए। पुलिस ने आरोपित से दो लाख रुपये बरामद किए हैं जबकि कुछ रुपये रितिक ने खर्च कर दिए। एसीपी ने बताया कि आरोपित को जेल भेजा गया है।
