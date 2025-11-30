10 साल से करता था प्यार... शादी कहीं और तय हुई तो प्रेमी ने सिर में मारी गोली, युवती की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। भोजपुर थाना इलाके के गांव नगला बेर में एक सिरफिरे ने घर में घुसकर एक युवती को गोली मार दी। वह इस बात से नाराज था कि लड़की की शादी कहीं और तय हो गई थी।

दोनों के बीच दस साल से प्रेम संबंध थे। लेकिन लड़की के घरवाले इससे खुश नहीं थे। उन्होंने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी। गुस्साए युवक ने शनिवार शाम को वारदात को अंजाम दिया।

लड़की के सिर में गोली लगी है। उसका मेरठ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस अपने लेवल पर मामले की जांच कर रही है। आरोपी फरार है।

