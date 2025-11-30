Language
    10 साल से करता था प्यार... शादी कहीं और तय हुई तो प्रेमी ने सिर में मारी गोली, युवती की हालत गंभीर

    By Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:53 PM (IST)

    मोदीनगर के नगला बेर गांव में एक सिरफिरे आशिक ने युवती को गोली मार दी, क्योंकि वह उसकी शादी कहीं और तय होने से नाराज था। उनके बीच दस साल से प्रेम संबंध थे, लेकिन परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। युवती के सिर में गोली लगी है और वह अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी फरार है।

    मोदीनगर के नगला बेर गांव में एक सिरफिरे आशिक ने युवती को गोली मार दी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। भोजपुर थाना इलाके के गांव नगला बेर में एक सिरफिरे ने घर में घुसकर एक युवती को गोली मार दी। वह इस बात से नाराज था कि लड़की की शादी कहीं और तय हो गई थी।

    दोनों के बीच दस साल से प्रेम संबंध थे। लेकिन लड़की के घरवाले इससे खुश नहीं थे। उन्होंने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी। गुस्साए युवक ने शनिवार शाम को वारदात को अंजाम दिया।

    लड़की के सिर में गोली लगी है। उसका मेरठ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस अपने लेवल पर मामले की जांच कर रही है। आरोपी फरार है।

