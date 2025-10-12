गाजियाबाद में युवक को पीटकर किया लहूलुहान, नंदग्राम थाने से भगाने का आरोप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मुरादनगर के युवक शहजाद से नंदग्राम थानाक्षेत्र में पांच अक्टूबर को कई युवकों ने मारपीट कर दी। लहूलुहान युवक रात में ही नंदग्राम थाने अपने भाई के साथ पहुंचा लेकिन पुलिस ने उनकी सुनवाई करने की बजाय कहा कि जब मारपीट करने वाले और पीड़ित दोनों पक्ष मुरादनगर के हैं तो मुरादनगर थाने ही मुकदमा दर्ज होगा। पीड़ित इसके बाद मुरादनगर की दो चौकी पर गए, लेकिन वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई।

पीड़ित शहजाद के भाई आमिर के मुताबिक परेशान होकर उन्होंने भाई को मुरादनगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सेहत में सुधार होने पर पीड़ित शनिवार को फिर नंदग्राम थाने गया जहां से उसका पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है।

मुरादनगर की मलिक नगर कालोनी निवासी आमिर ने बताया कि उनका भाई शहजाद दिल्ली के सागरपुर में एक सैलून पर काम करता है। पांच अक्टूबर को उनका भाई दिल्ली जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन रात में शहजाद ने घर फाेन कर बताया कि उसके मुरादनगर निवासी दोस्त चीनू ने नंदग्राम में कई युवकों के साथ मिलकर हमला कर घायल कर दिया है। उसके 11 हजार रुपये भी छीन लिए हैं। जब वह नंदग्राम पहुंचे तो उन्हें शहजाद लहूलुहान हालत में मिला।

वह भाई को लेकर नंदग्राम थाने गए, लेकिन वहां मिले पुलिसकर्मियों ने उनकी बात सुनने के बाद कहा कि आप दोनों पक्ष मुरादनगर के हो इसलिए मुरादनगर थाने ही केस दर्ज कराओ। आमिर के मुताबिक वह भाई को लेकर मुरादनगर में गोल मार्केट स्थित चौकी पहुंचे लेकिन वहां पुलिसकर्मियों ने कहा कि मामला उनके क्षेत्र का नहीं है। एक बार गंगनहर चौकी चले जाओ।