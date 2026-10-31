गाजियाबाद के वेव सिटी में निर्माणाधीन साइट पर बड़ा हादसा, 10वीं मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। वेव सिटी क्षेत्र में निर्माणाधीन साइट पर काम कर रहे 23 वर्षीय कामगार की 10वीं मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई।

हादसे के बाद साइट पर अफरा-तफरी मच गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

बिहार का रहने वाला था कामगार

पुलिस के मुताबिक बिहार के कटिहार जिले के कोरा विशनपुर गांव निवासी शेर अली निर्माणाधीन साइट पर काम कर रहा था। शुक्रवार दोपहर दोपहर करीब तीन बजे वह 10वीं मंजिल पर काम करने के दौरान नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आईं।