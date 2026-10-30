दिल्ली में पीएम-उदय योजना की अंतिम तिथि बढ़ी, DM ऑफिस में बने स्पेशल सेल; क्या है नई तारीख?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक पाने के लिए सरकार ने एक और मौका दिया है।

राजस्व विभाग ने पीएम-उदय योजना के तहत कन्वेयंस डीड और प्राधिकरण पर्ची के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है।

कम आवेदन मिलने के बाद बढ़ी आवेदन की तारीख

अधिकारियों के अनुसार, अब तक कुछ हजार आवेदन ही मिले हैं। लोगों में मालिकाना हक मिलने के बाद संपत्ति कर और अन्य देनदारियां बढ़ने की आशंका भी आवेदन कम आने की एक वजह है।