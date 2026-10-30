दिल्ली के लाहौरी गेट में 2.30 करोड़ की लूट, तमंचे के बल पर ऑफिस में घुसे 4 हथियारबंद बदमाश; तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके से बुधवार को हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े 2.30 करोड़ रुपये लूट लिए। चर्च मिशन पुलिस चौकी क्षेत्र के एक कार्यालय में चार हथियारबंद बदमाश घुस गए। उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारी को पिस्टल तान कर बंधक बनाकर धमकाया और अलमारी में रखी नकदी बैग में भर ली।

इसके बाद पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने पहले से खड़ी कार में बैठकर फरार हो गए। वारदात के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। बदमाशों की पहचान करेगी 4 टीम मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लाहौरी गेट थाने में लूट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए चार टीमें बनाई गई हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, भागते हुए बदमाश कैमरे में कैद हुए हैं और जिस कार से वे फरार हुए, उसका नंबर भी पता कर लिया गया है।

भागने के लिए कर रखा था पूरा इंतजाम जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने वारदात से पहले भागने का पूरा इंतजाम कर रखा था। चार बदमाश कार्यालय में लूटपाट करने पहुंचे थे, जबकि उनका एक साथी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने कार लेकर इंतजार कर रहा था।