दिल्ली में टूटा 75 साल पुराना रिकॉर्ड, 1951 के बाद अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन रहा; बारिश भी 4 साल में सबसे ज्यादा 

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली और दिन में ही सर्दी का अहसास होने लगा। लगातार दूसरे दिन वर्षा और बूंदाबांदी के बीच राजधानी का अधिकतम तापमान गिरकर 20.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

यह 1951 के बाद अक्टूबर का सबसे कम अधिकतम तापमान है। सामान्य से 10.3 डिग्री कम तापमान के कारण लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े। इस दौरान दिल्ली में चार साल में अक्टूबर की सबसे अधिक एकदिनी वर्षा भी दर्ज की गई।

1951 के बाद अक्टूबर का सबसे कम तापमान मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को दिन भर आसमान में घने बादल छाए रहे और रुक-रुककर वर्षा होती रही। सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में 61.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

इसके बाद शाम 5:30 बजे तक 4.2 मिमी अतिरिक्त वर्षा हुई। शुक्रवार की वर्षा अक्टूबर में चार साल का रिकार्ड तोड़ने के साथ 1951 के बाद छठी सबसे अधिक एकदिनी वर्षा रही। इससे पहले नौ अक्टूबर 2022 को 74 मिमी वर्षा हुई थी।