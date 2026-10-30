दिल्ली में कैसा रहेगा कल का मौसम, फिर होगी बारिश या निकलेगी धूप? IMD ने जारी किया अपडेट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि किसी भी इलाके में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। इसके अलावा अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना जताई गई है।

दिल्ली में नवंबर शुरू होने से पहले गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। देश के कई हिस्सों में चक्रवात अर्नब का असर दिखा। कई राज्यों में भारी बारिश के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं दिल्ली-एनसीआर में मध्यम बारिश ने मौसम को सुहावना और एक्यूआई को बेहतर बना दिया।

दिल्ली में शनिवार को कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग की मानें तो शनिवार को दिल्ली के किसी भी इलाके में बारिश का अनुमान नहीं है, हालांकि आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री तक रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।