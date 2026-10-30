दिल्ली में 1 नंवबर को कांग्रेस के खिलाफ विरोध मार्च निकालेगी BJP, 1984 के दंगा पीड़ित भी होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कांग्रेस की प्रस्तावित रैली के विरोध में दिल्ली भाजपा एक नवंबर को पश्चिमी दिल्ली के सिख बहुल क्षेत्र हरिनगर में विरोध मार्च निकालेगी। इसमें सिख समाज के हजारों लोगों के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मार्च का नेतृत्व करेंगे।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को सिख समाज आज भी नहीं भूला है। 31 अक्टूबर से तीन नवंबर तक का समय सिख परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक रहा है। इस दौरान हजारों बेगुनाह सिखों की हत्या की गई और उनके घरों व दुकानों को लूटा और जलाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी की राजनीतिक रीलांच रैली से पहले 1984 के दंगों के लिए सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए।

क्या बोले हर्ष मल्होत्रा? मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की राजनीतिक रीलॉन्च के लिए एक नवंबर का दिन चुनकर सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने बताया कि पिछले दस दिनों से सिख समाज के नेता और विभिन्न संस्थाओं के प्रबंधक भाजपा नेताओं से मिलकर विरोध दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। इसके बाद सिख परिवारों और संस्थाओं के आग्रह पर विरोध मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है।