वाराणसी - नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का इंतजार खत्म, शनिवार से चलेगी ट्रेन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाराणसी-नई दिल्ल वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। शनिवार, 31 अक्टूबर से ट्रेन आम यात्रियों के लिए शुरू की जा रही है। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सर्विस है।

वाराणसी - नई दिल्ल वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रात करीब 9 बजे वाराणसी से रवाना होकर सुबह करीब 6 बजे नई दिल्ली पहुंचने वाली यह ट्रेन यात्रियों को रात भर आरामदायक सफर का मौका देगी। इन शहरों को मिलेगी फास्ट कनेक्टिविटी छात्रों, प्रोफेशनल्स, व्यापारियों और परिवारों के लिए यह बेहद सुविधाजनक विकल्प साबित होगी। प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और गाजियाबाद में ठहराव के साथ यह सेवा रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। काशी आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए भी यह यात्रा आसान और सुखद बनाने वाली है।

बता दें इस रूट पर साल 2019 से वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, इस स्लीपर ट्रेन में आरामदायक बर्थ, चार्जिंग पॉइंट, आधुनिक शौचालय, सामान रखने के लिए अलग जगह और सीसीटीवी निगरानी की सुविधा होगी।