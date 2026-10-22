वाराणसी-नई दिल्ली रूट पर दौड़ेगी देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत, 31 अक्टूबर को हरी झंडी दिखा सकते हैं सीएम योगी व रेलमंत्री

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से देश की राजधानी नई दिल्ली का सफर अब और तेज तथा आरामदायक होने जा रहा है। 31 अक्टूबर को इस रूट पर देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को वाराणसी में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं।

उद्घाटन के दिन स्पेशल रेक सुबह 11 बजे वाराणसी से चलाए जाने की योजना है। रास्ते में प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल और अलीगढ़ जंक्शन पर इसके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि, नियमित सेवा किस तारीख से शुरू होगी, इस पर रेलवे प्रशासन जल्द ही अंतिम समय-सारिणी जारी करेगा।

नई दिल्ली जाने वाले प्रयागराज के यात्रियों को अब हमसफर, शिवगंगा और प्रयागराज एक्सप्रेस के अलावा एक और प्रीमियम विकल्प मिलेगा। रात 10:40 बजे प्रयागराज से रवाना होकर यह ट्रेन सुबह 5:55 बजे दिल्ली पहुंचा देगी। इससे कारोबारी, नौकरीपेशा और छात्र बिना दिन का समय गंवाए सुबह-सुबह राजधानी पहुंच सकेंगे।