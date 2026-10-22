वाट्सएप पर एक मैसेज से सुलझेगी पेंशनरों की समस्या, उत्तर मध्य रेलवे ने अपने पेंशनर्स के लिए शुरू की पहल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और फाइलों के फेर में उलझने वाले सेवानिवृत्त बुजुर्गों के लिए भारतीय रेल ने एक संवेदनशील व राहत भरी डिजिटल पहल की है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए पेंशन से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए सीधे 'वाट्सएप' का सहारा लिया है। अब रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी या दिवंगत कर्मियों के आश्रित घर बैठे सिर्फ एक मैसेज के जरिए अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं।

सुबह 11:30 बजे से पेंशन अदालत लगेगी प्रयागराज मंडल 15 दिसंबर 2026 को डीआरएम कार्यालय के सभागार में सुबह 11:30 बजे से पेंशन अदालत का आयोजन करने जा रहा है। अमूमन बुजुर्गों को आवेदन भेजने के लिए डाकघरों की कतारों में लगना पड़ता था, लेकिन इस बार व्यवस्था पूरी तरह हाईटेक कर दी गई है।

'पेंशन अदालत दिसंबर-2026' लिखना अनिवार्य पेंशनभोगी या उनके परिजन अपने स्पष्ट रूप से स्कैन किए गए आवेदन व संबंधित दस्तावेज व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 7979991479 पर भेज सकते हैं। आवेदन पर 'पेंशन अदालत दिसंबर-2026' लिखना अनिवार्य है। इसके अलावा ई-मेल आईडी aks1986@yahoo.com और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी के पते पर डाक द्वारा भी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।