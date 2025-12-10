गाजियाबाद में बेटी के प्रेमी ने की थी सो रही महिला की हत्या, निगरानी रखने से था खफा 

संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी में 10 नवंबर की रात घर के बाहर सो रही महिला की गोली मारकर की गई हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मृतका की बेटी, उसके प्रेमी व एक अन्य को गिरफ्तार किया है। प्रेमी ने बेटी पर निगाह रखने से नाराज होकर महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस बरामद किए हैं।

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि अशोक विकार कॉलोनी में 55 वर्षीय महिला अपने चार पुत्रों और दो पुत्रियों के साथ रहती थी। उनके चारों पुत्रों व दो पुत्रियों की शादी हो चुकी है। जबकि दो पुत्रियां अविवाहित है। 10 नवंबर की रात वह घर के बाहर चारपाई पर सोई थीं।

इसी दौरान रात करीब दो बजे किसी ने तीन गोलियां मार महिला की हत्या कर दी थी। स्वजन की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। एसीपी ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार सुबह मामले में महिला की बेटी के प्रेमी अमन गार्डन निवासी शाकिब और अशोक विहार के शादाब को निठौरा अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक पिस्टल और तीन कारतूस बरामद हुए है।

आरोपित ने पूछताछ में बताया कि वह महिला की बेटी को पसंद करता था। दोनों भागकर शादी करना चाहते थे। जानकारी होने पर महिला ने बेटी पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। जिसके चलते वह प्रेमिका की मां से रंजिश रखने लगा।