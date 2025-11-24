गाजियाबाद में पति की मौत के बाद जेठ की बिगड़ी नीयत, रोते हुए थाने पहुंची महिला
मोदीनगर में एक महिला ने पुलिस से शिकायत की कि पति की मृत्यु के बाद उसका जेठ उसे परेशान कर रहा है, उस पर बुरी नजर रखता है और उसके घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। महिला ने बताया कि वह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करती है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसने घर बनवाया था। पुलिस ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। साहब.....मेरे पति की सड़क हादसे में मौत हो गई, तभी से जेठ परेशान कर रहा है। गंदी नजर रखता है। अब मेरे मकान पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। मुझे न्याय दिलाया जाये। सोमवार को एक महिला ने रोते हुए मोदीनगर पुलिस को इसी तरह अपनी व्यथा सुनाई। वे अपने बच्चों के साथ मोदीनगर थाने पहुंची थी। पुलिस काे शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने किसी तरह उन्हें शांत किया और कार्रवाई का भरोसा दिया।
एक कालोनी की महिला मजदूरी कर परिवार का पालन करती हैं। उनके दो बच्चे हैं। पति की कुछ महीने पहले ही मौत हो गई थी। उसके बाद महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का निर्माण कराया। लेकिन पति की मौत के बाद से ही जेठ उनपर गंदी नजर रखने लगा। उनपर संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। आए दिन उनके साथ छेड़खानी की जाने लगी। इतना ही नहीं, अब उनके मकान पर भी कब्जा करने की कोशिश चल रही है। उन्हें बुरी तरह परेशान किया जा रहा है।
आरोपितों की हरकत से वे तनाव में है। कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार थाने व चौकी के चक्कर काट रही हैं। लेकिन कहीं भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। महिला सोमवार को बच्चों को गोद में लेकर माेदीनगर थाने पहुंची और पुलिस के सामने फूट-फूटकर रोई। पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत किया। आरोपित पर तत्काल कार्रवाई के लिए चौकी प्रभारी को निर्देशित किया गया।
एसीपी मोदीनगर का कहना है कि किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। महिला के आरोपों की जांच कराकर कार्रवाई कराई जाएगी।
