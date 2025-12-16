Ghaziabad News: अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर महिला से हड़पे डेढ़ लाख रुपये

संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मुरादनगर में थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में महिला के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उससे डेढ़ लाख रुपये हड़पे जाने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता और उसके पति के साथ मारपीट करके घायल कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने आरोपी और उसके दो साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में 30 वर्षीय महिला अपने परिवार के साथ रहती हैं। पीड़िता के अनुसार, कुछ समय पारिवारिक जरूरत के चलते उन्होने एक व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लिये थे। अपनी रकम का तकादा करने के लिए उक्त व्यक्ति अक्सर उनके घर आता था।

आरोप है कि एक दिन नशीला पदार्थ खिलाकर उक्त व्यक्ति ने उनके अश्लील फोटो खींच लिए। फोटो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी उनसे पैसे ऐंठने लगा। एक वर्ष में आरोपी उनसे करीब डेढ़ लाख रुपये हड़प चुका है। परेशान होकर महिला ने इस बारे में अपने पति को बताया।