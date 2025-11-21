गाजियाबाद में महिला से हड़पे 13 लाख रुपये, मकान दिलाने के नाम पर बनाया शिकार
गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक महिला ने मकान दिलाने के नाम पर 13.10 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला का कहना है कि एग्रीमेंट के बाद भी आरोपियों ने रजिस्ट्री नहीं की और 25 लाख रुपये अतिरिक्त मांग रहे हैं। आरोपियों ने रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में थाना क्षेत्र निवासी महिला से मकान दिलाने के नाम पर 13.10 लाख रुपये हड़पने का मामला प्रकाश में आया है।
इस मामले में पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि एग्रीमेंट होने के बाद भी आरोपियों ने मकान की रजिस्ट्री नहीं की और तय रकम से 25 लाख रुपये अतिरिक्त की मांग करने लगे।
दर्ज मुकदमे में चिकंबरपुर पसौंडा निवासी नसीम बानो ने बताया कि इस साल जनवरी माह में प्रॉपर्टी डीलर मुशर्फ और यामीन ने गली नंबर-2 जवाहर पार्क इलाके में उन्हें मकान दिखाया था। 52 गज में बना तीन मंजिला मकान उन्हें पसंद आया तो दोनों ने मकान मालिक फरोज कुरैशी निवासी जवाहर पार्क और उसकी मां नौसावा निवासी गरिमा गार्डन से मुलाकात कराई। 30.50 लाख रुपये में मकान का सौदा तय हुआ तो बयाने के तौर पर उन्होंने अलग-अलग चेक से 6.10 लाख रुपये भी दे दिए।
इसके बाद 16 जनवरी को तहसील में संपत्ति का पंजीकृत एग्रीमेंट बनवाया। इस दौरान उन्होंने मकान मालिक को दो लाख रुपये नकद और पांच लाख रुपये आनलाइन ट्रांसफर कर दिए। आरोपियों के पास अब बयाना के तौर पर ही 13.10 लाख रुपये पहुंच गए। नसीम ने दोनों से जल्द रजिस्ट्री करने के लिए कहा। बाद में एग्रीमेंट की तारीख के अनुसार नसीम अपने पति के साथ रजिस्ट्री के लिए तहसील पहुंची लेकिन, मकान मालिक वहां नहीं आए। कॉल करने पर टालमटोल करते रहे।
इस बीच नसीम ने मकान की शेष रकम के लिए स्माल फाइनेंस बैंक से लोनी भी करा लिए और इसके चेक भी उन्हें मिल गए। 12 सितंबर को उनके पति ने आरोपियों को कॉल की तो उन्होंने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया और तय रकम से 25 लाख रुपये ज्यादा मांगे। आरोपी ने रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि लेन-देन से जुड़े साक्ष्य लेकर मामले में जांच की जा रही है।
