गाजियाबाद के अस्पताल में पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, सर्जन बोले- हार्ट अटैक से गई जान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजयनगर के रहने वाले जयराम की 58 वर्षीय पत्नी मुन्नी देवी की पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद सोमवार दोपहर को जिला एमएमजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मौत हो गई। स्वजन का रो रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे मृतका के पति रोते-रोते तीन बार बेहोश हो गये। पानी पिलाकर उन्हे होश में लाया गया।

मृतका के स्वजन ने आरोप लगाया है कि आपरेशन को लिये गये थे पांच हजार रूपये। मौत के बाद वापस लौटा दिये। साथ ही स्वजन से यह भी लिखवा लिया गया कि आपरेशन के लिये कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बाइट में स्वजन रोते-बिलखते कह रहे हैं कि आपरेशन करने के लिये पांच हजार रूपये सुविधा शुल्क के तौर पर लिये गये थे लेकिन मुन्नी के खत्म होते ही स्टाफ ने पांच हजार रुपये वापस लौटा दिये। इसके बाद ऑपरेशन थियेटर में तैनात चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मियों का तनाव बढ़ गया।

अस्पताल प्रबंधन ने इस प्रकरण में स्वजन को पूरी कहानी बताते हुए शव को घर ले जाने की सलाह दी। महिला का सर्जन डॉ. महेन्द्र वर्मा ने पित्त की थैली का आपरेशन किया था। चिकित्सकों को कहना है कि आपरेशन के बाद महिला को हार्ट अटैक आ गया जिससे उसकी मौत हो गई।