Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद के अस्पताल में पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, सर्जन बोले- हार्ट अटैक से गई जान

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:42 AM (IST)

    गाजियाबाद के एक अस्पताल में पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई। सर्जन का कहना है कि महिला की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। परिवार ने मामले की जांच की मांग की है। घटना से अस्पताल में तनाव का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जिला एमएमजी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत के बाद विलाप करते महिला के पति। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजयनगर के रहने वाले जयराम की 58 वर्षीय पत्नी मुन्नी देवी की पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद सोमवार दोपहर को जिला एमएमजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मौत हो गई। स्वजन का रो रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे मृतका के पति रोते-रोते तीन बार बेहोश हो गये। पानी पिलाकर उन्हे होश में लाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतका के स्वजन ने आरोप लगाया है कि आपरेशन को लिये गये थे पांच हजार रूपये। मौत के बाद वापस लौटा दिये। साथ ही स्वजन से यह भी लिखवा लिया गया कि आपरेशन के लिये कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बाइट में स्वजन रोते-बिलखते कह रहे हैं कि आपरेशन करने के लिये पांच हजार रूपये सुविधा शुल्क के तौर पर लिये गये थे लेकिन मुन्नी के खत्म होते ही स्टाफ ने पांच हजार रुपये वापस लौटा दिये। इसके बाद ऑपरेशन थियेटर में तैनात चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मियों का तनाव बढ़ गया।

    अस्पताल प्रबंधन ने इस प्रकरण में स्वजन को पूरी कहानी बताते हुए शव को घर ले जाने की सलाह दी। महिला का सर्जन डॉ. महेन्द्र वर्मा ने पित्त की थैली का आपरेशन किया था। चिकित्सकों को कहना है कि आपरेशन के बाद महिला को हार्ट अटैक आ गया जिससे उसकी मौत हो गई।

    इस प्रकरण में स्वजन की ओर से फिलहाल कोई शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस प्रकरण की पूरी जांच कराने को कहा है। उधर देर शाम को महिला का शव पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम कराये स्वजन को सौंप दिया। बता दें कि पहले भी आपरेशन के दौरान तीन महिलाओं की मौत हो चुकी है। अंगूरी की मौत की जांच लंबित है।

    महिला ओपीडी में आई थी। आपरेशन की सलाह दी गई। आपरेशन से पहले शरीर की सभी जरूरी जांच कराई गईं। जांच रिपोर्ट सही आने पर पित्त की थैली के आपरेशन के लिए साेमवार की तिथि दी गई। महिला का आपरेशन 12 बजे के बाद कर दिया गया। आपरेशन के तुरंत बाद महिला को हार्ट अटैक आ गया। महिला की आपरेशन थियेटर में ही मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस को सूचना भेजी गई है।


    -

    - डॉ. महेन्द्र वर्मा, सर्जन जिला एमएमजी अस्पताल

    जिला महिला अस्पताल में आपरेशन के दौरान एक महिला की मौत की सूचना मिली है। सीएमएस को इस संबंध में शव का पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिये गये हैं। स्वजन द्वारा लगाये गये सुविधा शुल्क के आरोप की जांच के लिये अलग से जांच समिति का गठन किया जायेगा।


    -

    - डा. अखिलेश मोहन, सीएमओ