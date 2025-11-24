Ghaziabad Weather: स्मॉग के बाद अब ठंड का नया अटैक, गाजियाबाद में अगले 48 घंटे और गिरेगा पारा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ठंडी सुबह के बाद सोमवार को धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। शाम होते ही ठंड बढ़ने लगी। शामें अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक ठंडी रहीं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। दिन में धूप निकलने से राहत मिलेगी, जिससे धूप खिली रहेगी।

पिछले दो दिनों से लगातार स्मॉग रहने के कारण धूप नहीं निकली थी, जिससे तापमान स्थिर रहने के बावजूद ठंड और बढ़ गई थी। रविवार को ठंडी सुबह के बाद स्मॉग के कारण दिन में धूप नहीं निकली थी, जिससे ठंड और बढ़ गई थी।

सोमवार को सुबह-सुबह ठंड अधिक महसूस हुई, लेकिन धूप निकलने से राहत मिली। शाम होते ही ठंड बढ़ने लगी। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की गति अधिकतम 6 किमी प्रति घंटा रही। वातावरण में नमी 90 प्रतिशत रही।