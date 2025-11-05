Language
    Ghaziabad Weather: दिन में तेज धूप से छूट रहा पसीना, रात में हो रहा सर्दी का एहसास

    By Deepa Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:59 AM (IST)

    गाजियाबाद में सुबह से धूप निकलने के कारण दोपहर में हल्की गर्मी महसूस हुई, जबकि रात में तापमान गिरने से हल्की ठंडक रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में तापमान में गिरावट आएगी, जिससे रातें ठंडी होंगी। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सुबह सवेरे से मंगलवार को धूप निकली रहने से दोपहर में हल्की गर्मी महसूस हुई। वहीं रात में तापमान में गिरावट रहने से हल्की सर्दी का एहसास हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन लगातार तापमान में गिरावट के साथ रात में सर्दी महसूस होगी। वहीं दिन में धूप रहने की वजह से हल्की गर्मी महसूस हो सकती है।

    लगातार तापमान में गिरावट और धुंध छायी रहने से रात ही नहीं दिन में भी हल्की सर्दी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे आसमान से धुंध छंट रही है वैसे ही धूप में भी तेजी बढ़ रही है। जिसकी वजह से दोपहर में हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। सोमवार को सुबह सवेरे से ही धूप निकली, लेकिन धुंध और तापमान में गिरावट से गर्मी महसूस नहीं हुई थी।

    दोपहर बाद हल्की सर्दी का एहसास होने लगा था। वहीं मंगलवार को सुबह सवेरे से ही निकली तेज धूप की वजह से दोपहर में हल्की गर्मी महसूस हुई। वहीं रात में तापमान में गिरावट रहने की वजह से हल्की सर्दी का एहसास हुआ। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा अधिकतम आठ किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली।

    वातावरण में आर्द्रता 89 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन हल्की धूप निकलने के साथ तापमान में गिरावट आएगी। जिससे रात में सर्दी महसूस होगी। बुधवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा अधिकतम 10 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चेलगी। वातावरण में आर्द्रता 66 प्रतिशत रहने का अनुमान है।