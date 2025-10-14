Ghaziabad Weather: दिन में गर्मी ने किया बेहाल, रात में सर्दी का एहसास; जानें आनेवाले दिनों के मौसम का हाल
गाजियाबाद में सोमवार को सुबह से ही तेज धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा की गति कम होने से गर्मी से राहत नहीं मिली। दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सोमवार सुबह से ही सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दोपहर तक चटख धूप ने लोगों को पसीने से तरबतर कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा भी गर्मी के एहसास को कम करने में नाकाम रही। तेज धूप में बाहर निकलने वाले लोग परेशान नजर आए। सड़कों पर लोगों की चहल-पहल तो रही, लेकिन हर कोई धूप से बचने की कोशिश करता दिखाई दिया। हालांकि, रात के मौसम में सर्दी का एहसास शुरू होने लगा है।
मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंड बनी रहने की उम्मीद है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।