Ghaziabad Weather: दिन में गर्मी ने किया बेहाल, रात में सर्दी का एहसास; जानें आनेवाले दिनों के मौसम का हाल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सोमवार सुबह से ही सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दोपहर तक चटख धूप ने लोगों को पसीने से तरबतर कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा भी गर्मी के एहसास को कम करने में नाकाम रही। तेज धूप में बाहर निकलने वाले लोग परेशान नजर आए। सड़कों पर लोगों की चहल-पहल तो रही, लेकिन हर कोई धूप से बचने की कोशिश करता दिखाई दिया। हालांकि, रात के मौसम में सर्दी का एहसास शुरू होने लगा है।