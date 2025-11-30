Ghaziabad Weather: गाजियाबाद में अचानक ठंड का अटैक, 5 डिग्री गिरा पारा; शाम ढलते ही कांपने लगे लोग!
गाजियाबाद में रविवार को तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से अचानक ठंड बढ़ गई। दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिली, लेकिन शाम होते ही बादल छा गए और ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रविवार को तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट के बाद अचानक ठंड बढ़ गई। हालांकि सुबह से लेकर दोपहर तक धूप निकलने से ठंड से राहत मिली, लेकिन शाम होने से पहले आसमान में हल्के बादलों ने धूप का असर कम कर दिया और ठंड ने तेजी से अपना असर दिखाया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी, जिससे ठंड में लगातार बढ़ोतरी होगी।
पिछले दो दिनों से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। सूर्योदय के बाद निकलने वाली धूप से दोपहर में ठंड से कुछ राहत मिलती है, लेकिन सुबह और रात में ठंड का एहसास बढ़ रहा है। शनिवार को भी सुबह से ही ठंड थी, लेकिन धूप निकलने के बाद कुछ राहत मिली।
दिन में लोग धूप सेंकते नजर आए। हालांकि, शाम होते ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जो अन्य दिनों की तुलना में रात में ज्यादा थी। रविवार को भी मौसम का ऐसा ही हाल रहा। सुबह की ठंड के बाद धूप निकली, जिससे ठंड से राहत मिली। शाम होते ही ठंड बढ़ गई। रात भी अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा ठंडी रही। कम से कम तापमान छह डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
हवा की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा आठ किलोमीटर प्रति घंटा रही। माहौल में नमी 79 परसेंट रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों तक तापमान में गिरावट जारी रह सकती है। सोमवार को कम से कम तापमान छह डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हवा की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा छह किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। माहौल में नमी 61 परसेंट रहने की उम्मीद है।
