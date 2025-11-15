Language
    Ghaziabad Weather: गाजियाबाद में पिछले एक सप्ताह से तापमान स्थिर, अगले दो दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना

    By Deepa Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:54 PM (IST)

    गाजियाबाद में पिछले एक सप्ताह से तापमान स्थिर है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। शनिवार को धूप खिली रही, लेकिन शाम होते ही ठंड बढ़ गई। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अनुमान है कि रविवार को तापमान और गिरेगा, जिससे ठंड और बढ़ेगी।

    अगले दो दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पिछले एक सप्ताह से तापमान स्थिर बना हुआ है। अब अगले दो दिन ठंड के साथ गिरावट के आसार हैं। शनिवार को सुबह से शाम तक धूप खिली रही, जिससे हल्की गर्मी महसूस हुई। शाम होते ही ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन धूप खिली रहेगी, लेकिन तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ सकती है।

    तापमान में लगातार गिरावट के बाद करीब एक सप्ताह से तापमान अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है। कई दिनों से तापमान में कुछ डिग्री सेल्सियस का ही उतार-चढ़ाव हो रहा है। अक्टूबर से नवंबर के पहले सप्ताह तक तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। शुक्रवार को सुबह ठंड के बाद धूप खिली और दिन सामान्य रहा। शाम को हल्की ठंड का दौर शुरू हो गया।

    हालांकि, लोगों ने हल्की ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को भी मौसम ऐसा ही रहा। सुबह से शाम तक धूप खिली रही और सूरज ढलते ही ठंड कम होने लगी। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा अधिकतम 6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। वातावरण में आर्द्रता 82 प्रतिशत दर्ज की गई।

    मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले दो दिन धूप खिली रहेगी, लेकिन तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। रविवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा अधिकतम 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वातावरण में आर्द्रता 62 प्रतिशत रहने का अनुमान है।