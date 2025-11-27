Ghaziabad Water Supply: पानी की किल्लत से जूझे इंदिरापुरम वासी, कई इलाकों में 10 से 15 मिनट हुई सप्लाई
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पानी की आपूर्ति में कमी आने से निवासी परेशान हैं। कई इलाकों में केवल 10-15 मिनट ही पानी आ रहा है, जिससे दैनिक जीवन में दिक्कतें हो रही हैं। लोग जल विभाग से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं ताकि पानी की किल्लत दूर हो सके।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम के कई इलाकों में बुधवार को 10 से 15 मिनट ही जलापूर्ति हुई। इससे लोग टंकियों में पानी स्टोर नहीं कर सके। लोगों को दिनभर पानी की समस्या से जूझना पड़ा। पीने के लिए भी दुकानों से पानी खरीदकर गुजारा करना पड़ा।
इंदिरापुरम के नीति खंड-दो में में सुबह करीब सात बजे जलापूर्ति शुरू हुई। कुछ देर में ही पानी आना बंद हो गया। स्थानीय निवासी अजय सक्सेना ने बताया कि करीब 10 मिनट ही पानी आया होगा। जब तक मोटर चलाते पानी आना बंद हो गया। इसके बाद पानी का इंतजार करते रहे, लेकिन पानी नहीं आया।
जो पानी था वह भी सुबह में ही खत्म हो गया। इसके बाद दिनभर बिन पानी के ही रहना पड़ा। इसके अलावा अभय खंड-एक में भी बहुत कम समय जलापूर्ति हुई। स्थानीय निवासी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि यहां आए दिन पानी की समस्या रहती है। कभी गंदा पानी आता है तो कभी कम प्रेशर के साथ आता है। कई बार आपूर्ति कुछ देर ही होती है। अभय खंड-दो में भी यही स्थिति रही।
ऊपरी मंजिलों तक नहीं पहुंचा पानी
कड़कड़ माडल में आए दिन कम प्रेशर से जलापूर्ति होने की शिकायत रहती है। बुधवार को भी यहां कम प्रेशर से आपूर्ति हुई। इससे ऊपरी मंजिलों तक पानी नहीं पहुंच सका। लोगों ने मोटर चलाई, लेकिन टंकी तक पानी नहीं पहुंचा। लोगों का कहना है कि यह समस्या एक दिन की नहीं है, बल्कि आए दिन जूझना पड़ता है।
ज्यादातर इलाकों में जलापूर्ति सामान्य है। जिन इलाकों में शिकायत आई थी, वहां जांच कराकर समाधान करा दिया गया है। अब जलापूर्ति सामान्य हैं।
-केपी आनंद, महाप्रबंधक, जलकल विभाग
