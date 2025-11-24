गाजियाबाद में हर घर से उठाया जाएगा कूड़ा, 40 से 50 रुपये तक लिया जाएगा शुल्क
गाजियाबाद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब हर घर से कूड़ा उठाया जाएगा, जिसके लिए 40 से 50 रुपये का शुल्क लगेगा। वर्तमान में यह सुविधा 20 ग्राम पंचायतों में है, जिसे जल्द ही 122 अन्य पंचायतों में भी शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने यह तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से कूड़े का उठान किया जाएगा। वर्तमान में जिले की 142 ग्राम पंचायतों में से 20 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से कूड़ा उठाया जा रहा है, शेष 122 ग्राम पंचायतों में भी जल्द ही यह व्यवस्था लागू होगी। ग्राम पंचायतों में कूड़े को उठाने की एवज में प्रत्येक घर से 40 से 50 रुपये तक का शुल्क लिया जाएगा।
ग्राम पंचायतों में सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर, गंदगी लगी रहती है। इससे लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता है और बीमारी का भी खतरा बना रहता है। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराए जाने के बाद भी गंदगी होने से बुरा असर पड़ता है, जिलाधिकारी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निर्देश दिए हैं।
डीएम के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से कूड़ा उठवाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, इस संबंध में प्रधानों और पंचायत सचिवों के साथ जल्द ही बैठक होगी। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों को सहयोग भी आवश्यक है, इसलिए ग्रामीणों को जागरूक भी किया जाएगा। इसके लिए चौपाल और सभाएं आयोजित की जाएंगी।
ग्राम पंचायतों में न केवल प्रत्येक घर से कूड़े का उठान सुनिश्चित किया जाएगा, बल्कि कूड़े का निस्तारण करने के लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी। घरों में गीला और सूखा कचरा अलग - अलग एकत्र करने के लिए प्रत्येक ग्रामीण को जागरूक किया जाएगा।
- जाहिद हुसैन, जिला पंचायत राज अधिकारी
