गाजियाबाद में हर घर से उठाया जाएगा कूड़ा, 40 से 50 रुपये तक लिया जाएगा शुल्क

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से कूड़े का उठान किया जाएगा। वर्तमान में जिले की 142 ग्राम पंचायतों में से 20 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से कूड़ा उठाया जा रहा है, शेष 122 ग्राम पंचायतों में भी जल्द ही यह व्यवस्था लागू होगी। ग्राम पंचायतों में कूड़े को उठाने की एवज में प्रत्येक घर से 40 से 50 रुपये तक का शुल्क लिया जाएगा।



ग्राम पंचायतों में सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर, गंदगी लगी रहती है। इससे लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता है और बीमारी का भी खतरा बना रहता है। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराए जाने के बाद भी गंदगी होने से बुरा असर पड़ता है, जिलाधिकारी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निर्देश दिए हैं।