    गाजियाबाद में 29,62,076 मतदाताओं का होगा सत्यापन, जन्म स्थान प्रमाणित करने को वोटरों से मांगे जाएंगे दस्तावेज

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:03 AM (IST)

    गाजियाबाद में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत 29,62,076 मतदाताओं का सत्यापन होगा। बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र देंगे। बंद घरों में भी प्रपत्र डाले जाएंगे और तीन बार बीएलओ जाएंगे। मतदाता ऑनलाइन पोर्टल पर भी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और आवश्यक होने पर नोटिस जारी किए जाएंगे।

    कलक्ट्रेट सभागार में बैठक लेते जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ l सौ. प्रशासन


    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) के तहत जिले में 29,62,076 मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए बीएलओ प्रत्येक घर में जाकर गणना प्रपत्र देंगे, उन गणना प्रपत्र को भरकर मतदाताओं को देना होगा।

    सत्यापन अभियान के दौरान जो घर बंद मिलेंगे, उनके अंदर भी गणना प्रपत्र डाले जाएंगे। ऐसे घरों में गणना प्रपत्र लेने के लिए तीन बार बीएलओ जाएंगे। यह निर्देश बुधवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ ने कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में दिए।

    उन्होंने कहा कि मतदाताओं को पहले से भरे गणना प्रपत्रों को डाउनलोड करने तथा भरे हुए प्रपत्रों और दस्तावेजों को आनलाइन माध्यम से अपलोड करने के लिए पोर्टल https://voters.eci.gov.in बनाया गया है। बीएलओ गणना प्रपत्र की एक प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने पास रखेगा। यदि किसी मतदाता ने दस्तावेजों सहित भरा हुआ फार्म ऑनलाइन अपलोड किया है तो बीएलओ मतदाता के घर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।

    जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होंगे, उनकी अनुपस्थिति, स्थानांतरित और मृत्यु आदि के बारे में उनके घर के पास रहने वाले दूसरे मतदाताओं से जानकारी कर रिकार्ड में अंकित की जाएगी। जिन मतदाताओं का विवरण उपलब्ध नहीं होगा या फिर उनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो सकेगा, उनको नोटिस जारी किया जाएगा।
    एसआइआर के दौरान मतदाताओं से जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज भी मांगा जाएगा। यदि किसी मतदाता के अभिभावक भारतीय नहीं हैं तो उसे अपने जन्म के समय के वैध पासपोर्ट और बीजा की एक प्रति जमा करनी होगी। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि वह अपने बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति कर सूची जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दें, जिससे कि एसआइआर के बारे में उनको जागरूक कर उनका सहयोग लिया जा सके।