गाजियाबाद में 29,62,076 मतदाताओं का होगा सत्यापन, जन्म स्थान प्रमाणित करने को वोटरों से मांगे जाएंगे दस्तावेज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) के तहत जिले में 29,62,076 मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए बीएलओ प्रत्येक घर में जाकर गणना प्रपत्र देंगे, उन गणना प्रपत्र को भरकर मतदाताओं को देना होगा।

सत्यापन अभियान के दौरान जो घर बंद मिलेंगे, उनके अंदर भी गणना प्रपत्र डाले जाएंगे। ऐसे घरों में गणना प्रपत्र लेने के लिए तीन बार बीएलओ जाएंगे। यह निर्देश बुधवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ ने कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में दिए।



उन्होंने कहा कि मतदाताओं को पहले से भरे गणना प्रपत्रों को डाउनलोड करने तथा भरे हुए प्रपत्रों और दस्तावेजों को आनलाइन माध्यम से अपलोड करने के लिए पोर्टल https://voters.eci.gov.in बनाया गया है। बीएलओ गणना प्रपत्र की एक प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने पास रखेगा। यदि किसी मतदाता ने दस्तावेजों सहित भरा हुआ फार्म ऑनलाइन अपलोड किया है तो बीएलओ मतदाता के घर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।