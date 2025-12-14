गाजियाबाद में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान, पोलिंग बूथों पर उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के एसआइआर का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा सके। जिला प्रशासन के निर्देश पर रविवार को गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, इस दौरान पोलिंग बूथों पर भीड़ नजर आई। रविवार तक जिले में लगभग 61 प्रतिशत फार्म डिजिटाइज किए गए हैं। दो दिन लगभग पांच हजार से अधिक अनट्रेस मतदाताओं को ट्रेस करने में बीएलओ को सफलता मिली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विशेष अभियान के दौरान रविवार दोपहर को लोहिया नगर स्थित गुरु नानक पब्लिक स्कूल में बीएलओ मतदाता सूची में अनट्रेस मतदाताओं को ट्रेस करने के लिए सूची लाेगों के साथ साझा करते हुए नजर आए। महाराणा प्रताप हायर सेकेंडरी स्कूल में बीएलओ रेनू द्वारा फार्म का डिजिटाइजेशन करती दिखीं।

राजनगर स्थित इंग्राहम इंटर कालेज में भी बीएलओ मतदाता सूची का अवलोकन करते नजर आए और कविनगर स्थित जैनमति इंटर कालेज में बीएलओ कार्य करते हुए नजर आए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान जिले के पोलिंग बूथों पर अनट्रेस, मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट वोटर व गणना प्रपत्र जमा न करने वाले अन्य श्रेणी के मतदाताओं की सूची चस्पा की गई है, जिससे कि यदि किसी मतदाता का नाम गलत श्रेणी में शामिल हो गया है तो वह आपत्ति कर उसमें संशोधन करवा सके।

उन्होंने बताया कि जिले के जो मतदाता अब तक अनट्रेस हैं, उनको ट्रेस करने के लिए राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को बीएलओ को सहयोग करने के लिए कहा गया है, उनके साथ भी मतदाताओं की सूची साझा की गई है। उम्मीद है कि एसआइआर के पहले चरण की समाप्ति तक 70 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र बीएलओ को प्राप्त हो जाएंगे।