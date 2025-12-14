Language
    गाजियाबाद में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान, पोलिंग बूथों पर उमड़ी भीड़

    By Abhishek Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:35 PM (IST)

    गाजियाबाद में चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए एसआइआर का कार्य चल रहा है। रविवार को गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए विशेष अभिय ...और पढ़ें

    चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के एसआइआर का कार्य किया जा रहा।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के एसआइआर का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा सके। जिला प्रशासन के निर्देश पर रविवार को गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, इस दौरान पोलिंग बूथों पर भीड़ नजर आई। रविवार तक जिले में लगभग 61 प्रतिशत फार्म डिजिटाइज किए गए हैं। दो दिन लगभग पांच हजार से अधिक अनट्रेस मतदाताओं को ट्रेस करने में बीएलओ को सफलता मिली है।

    विशेष अभियान के दौरान रविवार दोपहर को लोहिया नगर स्थित गुरु नानक पब्लिक स्कूल में बीएलओ मतदाता सूची में अनट्रेस मतदाताओं को ट्रेस करने के लिए सूची लाेगों के साथ साझा करते हुए नजर आए। महाराणा प्रताप हायर सेकेंडरी स्कूल में बीएलओ रेनू द्वारा फार्म का डिजिटाइजेशन करती दिखीं।

    राजनगर स्थित इंग्राहम इंटर कालेज में भी बीएलओ मतदाता सूची का अवलोकन करते नजर आए और कविनगर स्थित जैनमति इंटर कालेज में बीएलओ कार्य करते हुए नजर आए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान जिले के पोलिंग बूथों पर अनट्रेस, मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट वोटर व गणना प्रपत्र जमा न करने वाले अन्य श्रेणी के मतदाताओं की सूची चस्पा की गई है, जिससे कि यदि किसी मतदाता का नाम गलत श्रेणी में शामिल हो गया है तो वह आपत्ति कर उसमें संशोधन करवा सके।

    उन्होंने बताया कि जिले के जो मतदाता अब तक अनट्रेस हैं, उनको ट्रेस करने के लिए राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को बीएलओ को सहयोग करने के लिए कहा गया है, उनके साथ भी मतदाताओं की सूची साझा की गई है। उम्मीद है कि एसआइआर के पहले चरण की समाप्ति तक 70 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र बीएलओ को प्राप्त हो जाएंगे।

    विधानसभा क्षेत्रवार विवरण
    विधानसभा क्षेत्र कुल मतदाता मृतक अनट्रेसेबल मतदाता शिफ्टेड डुप्लीकेट वोटर अन्य
    लोनी 5,32,755 10,047 90,627 48,438 3,274 24,240
    मुरादनगर 4,59,698 12,153 47,319 78,277 5,624 6,620
    साहिबाबाद 10,42,469 21,511 2,20,006 2,00,146 10,648 13,975
    गाजियाबाद 4,68,304 10,630 83,513 57,614 4,491 7,787
    मोदीनगर 3,34,765 8,842 36,549 23,125 4,600 4,795
    कुल 28,37,991 63,183 4,78,014 4,07,600 28,637 57,417