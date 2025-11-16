गाजियाबाद में 90 प्रतिशत मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण का दावा, सुपरवाइजर कर रहे सत्यापन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में मतदाता सूची का एसआइआर किया जा रहा है। इसके तहत बीएलओ द्वारा घर - घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि सभी बीएलओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 90 प्रतिशत मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। उनके इस दावे का सत्यापन करने के लिए अब सुपरवाइजर और एईआरओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे कि किसी प्रकार की खामी सामने न आए।



वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार जिले में लगभग 29.65 लाख मतदाता हैं। प्रत्येक मतदाता का सत्यापन करने के लिए गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं। ये गणना प्रपत्र भरकर वापस मतदाता बीएलओ के पास जमा करेंगे। इसके आधार पर मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। एसआइआर कार्यक्रम के तहत चार दिसंबर तक शत प्रतिशत मतदाताओं का गणना प्रपत्र वितरित किया जाना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला प्रशासन ने पहले 12 नवंबर फिर 20 नवंबर तक शत प्रतिशत मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस कार्य में लापरवाही करने वाले बीएलओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक 26 बीएलओ के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जा चुकी है। पांच बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और एक बीएलओ को निलंबित किया जा चुका है। जिले में शेष दस प्रतिशत मतदाताओं को भी जल्द ही गणना प्रपत्र वितरित करने के लिए कहा गया है, जिससे कि समय पर एसआइआर पूरा हो सके।