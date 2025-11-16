गाजियाबाद में 90 प्रतिशत मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण का दावा, सुपरवाइजर कर रहे सत्यापन
गाजियाबाद में चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण चल रहा है। जिला प्रशासन का दावा है कि बीएलओ द्वारा 90% मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। सत्यापन के लिए सुपरवाइजरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 दिसंबर तक शत-प्रतिशत वितरण का लक्ष्य है। लापरवाही करने वाले बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में मतदाता सूची का एसआइआर किया जा रहा है। इसके तहत बीएलओ द्वारा घर - घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि सभी बीएलओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 90 प्रतिशत मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। उनके इस दावे का सत्यापन करने के लिए अब सुपरवाइजर और एईआरओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे कि किसी प्रकार की खामी सामने न आए।
वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार जिले में लगभग 29.65 लाख मतदाता हैं। प्रत्येक मतदाता का सत्यापन करने के लिए गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं। ये गणना प्रपत्र भरकर वापस मतदाता बीएलओ के पास जमा करेंगे। इसके आधार पर मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। एसआइआर कार्यक्रम के तहत चार दिसंबर तक शत प्रतिशत मतदाताओं का गणना प्रपत्र वितरित किया जाना है।
जिला प्रशासन ने पहले 12 नवंबर फिर 20 नवंबर तक शत प्रतिशत मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस कार्य में लापरवाही करने वाले बीएलओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक 26 बीएलओ के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जा चुकी है। पांच बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और एक बीएलओ को निलंबित किया जा चुका है। जिले में शेष दस प्रतिशत मतदाताओं को भी जल्द ही गणना प्रपत्र वितरित करने के लिए कहा गया है, जिससे कि समय पर एसआइआर पूरा हो सके।
बीएलओ को दिया गया प्रशिक्षण
जिले में 3,200 से अधिक बीएलओ की ड्यूटी एसआइआर कार्यक्रम में लगाई गई है। शनिवार को कलक्ट्रेट सहित विभिन्न स्थानों पर बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। उनको गणना प्रपत्र एकत्र करने के बाद दूसरी चरण में किस तरह से मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम अपडेट करना है, इसके लिए किस तरह के दस्तावेज की मांग मतदाताओं से की जानी है, इसके बारे में बताया गया है।
एसआइआर कार्यक्रम के तहत पिछले तीन दिनों में तेजी से कार्य हुआ है। अब तक 90 प्रतिशत घरों में गणना प्रपत्र वितरित किए जाने की रिपोर्ट बीएलओ द्वारा दी गई है। इसका सत्यापन किया जा रहा है, प्रत्येक घर में 20 नवंबर से पहले गणना प्रपत्र का वितरण करना सुनिश्चित किया जाएगा। लापरवाही करने वाले बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।
- सौरभ भट्ट, एडीएम एफआर
