UP के इस जिले में SIR के लिए दो दिवसीय विशेष अभियान की शुरूआत, घर-घर पहुंचेंगे BLO

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) किया जा रहा है। ऐसे में शनिवार और रविवार को दो दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। सभी बीएलओ की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। उनको घर - घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण करने के लिए कहा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीएलओ के कार्य की निगरानी सुपरवाइजर द्वारा की जाएगी। इस कार्य में एओए और आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से भी बीएलओ को सहयोग करने की अपील जिला प्रशासन ने की है। 3224 BLO की ड्यूटी लगी एडीएम एफआर सौरभ भट्ट ने बताया कि जिले में लगभग 29 लाख से अधिक मतदाताओं को घर - घर जाकर गणना प्रपत्र देने के लिए 3,224 बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। औसतन एक बीएलओ को 900 मतदाताओं को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां देनी हैं, उन प्रतियों को मतदाताओं से भरवाकर वापस प्राप्त करना है।

एसआइआर चार नवंबर से शुरू हुआ है, जो चार दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में शत प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में हाइराइज सोसायटियों में एओए और आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से बीएलओ को सहयोग करने के लिए कहा गया है।

उनसे कहा गया कि यदि रेजीडेंट्स की सहमति हो तो सोसायटियों के अंदर एक स्थान निश्चित कर दें, जहां पर बैठकर बीएलओ द्वारा मतदाताओं को गणना प्रपत्र दिया जा सके। यदि सहमति नहीं बनती है तो प्रत्येक फ्लोर पर जाकर बीएलओ को गणना प्रपत्र बंटवाने में सहयोग करें।