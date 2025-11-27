कहीं 2003 की सूची में नाम गायब, कहीं वर्तमान सूची में पते का नहीं मिल रहा मिलान; SIR प्रक्रिया में बढ़ी मुश्किलें

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का एसआईआर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना है। खासतौर पर ऐसे मतदाता जिनका दो जगह मतदाता सूची में नाम है, उनका नाम सिर्फ एक जगह ही दर्ज हो यह सुनिश्चित करना है।

इसके लिए बीएलओ वर्ष 2003 और वर्तमान की मतदाता सूची से मतदाताओं का मिलान कर रहे हैं, उनसे गणना प्रपत्र भरकर जमा करने के लिए कह रहे हैं लेकिन बीएलओ के पास वर्तमान में जो मतदाता सूची है, उसमें कई तरह की खामियां हैं, इससे मतदाताओं को परेशानी हो रही है।

2003 की सूची से नाम ढ़ूढना बना परेशानी मतदाताओं को सबसे अधिक परेशानी 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढने में हो रही है। इसके अलावा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में न होने, उनका पता गलत दर्ज होने और फोटो पहचान में न आने जैसी समस्याएं भी आ रही हैं। इससे गणना प्रपत्र तो 98 प्रतिशत से अधिक वितरित किए जा चुके हैं लेकिन अब तक जमा 50 प्रतिशत भी नहीं हो सके हैं, इससे बीएलओ के माथे पर चिंता की लकीरें हैं।



गार्डन एक्सटेंशन-वन में रहने वाले 78 वर्षीय राम अवतार सिंह का कहना है कि वह मकान नंबर बी-35 में वर्ष 2011 से रह रहे हैं। वह पत्नी कविता सिंह का गणना प्रपत्र भरने पहुंचे, तो बीएलओ ने मतदाता पहचान पत्र मांगा। पहचान पत्र न होने पर फार्म भरने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि वह हर चुनाव में मतदाता सूची में नाम के आधार पर वोट भी डालती हैं।

वहीं, राजपाल सिंह ने बताया कि बीएलओ ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि किस वार्ड में उनका वोट है। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-दो बी-ब्लाक मकान नंबर 112 में रहने वालीं अदिति तंवर ने बताया कि उनका सूची में नाम तो है, लेकिन पता गलत आ रहा है।

BLO से किए सवाल सूची में नाम नहीं होने से लोग बीएलओ से कई तरह के सवाल कर रहे हैं, लेकिन वह भी उनके जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वर्ष 2003 की सूची में नाम नहीं होने से भी लोगों को वोट कटने का डर सता रहा है। जिनका सूची में नाम नहीं है वह नया वोट बनवाना चाहते हैं।



दोपहर को गणना प्रपत्र जमा करने पहुंचे हरीश हितैषी ने बताया कि वह सिद्धार्थ इंटर कालेज के उपाध्यक्ष हैं और जटवाड़ा में रहते है। उनका नाम 2003 की मतदाता सूची और वर्तमान मतदाता सूची दोनों में ही शामिल है, उन्होंने अपना गणना प्रपत्र भरकर जमा कर दिया है, किसी प्रकार की समस्या का सामना नही करना पड़ा है। फार्म भरने में बीएलओ ने भी मदद की है।



समय दोपहर : 2:40 बजे : श्री गुरुनानक पब्लिक स्कूल, लोहिया नगर

गणना प्रपत्र जमा करने का कार्य कर रहे बीएलओ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने 957 गणना प्रपत्र वितरित कर दिए हैं लेकिन 400 गणना प्रपत्र भी अब लोगों ने जमा नहीं किए हैं। जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी उनके पास हैं, वहां पर कई ऐसे परिवार हैं, जहां पर पति और पत्नी दोनों ही नौकरी पर जाते हैं तो वह अब तक गणना प्रपत्र जमा नहीं कर सके है।



समय दोपहर : 2:55 बजे : राणा प्रताप हायर सेकेंड्री स्कूल, लोहिया नगर

दोपहर के वक्त गणना प्रपत्र जमा करने के लिए लाेग मतदेय स्थल पर नजर आए। सुपरवाइजर सीमा बंसल ने बताया कि गणना प्रपत्र घर - घर जाकर बांटे गए हैं, गणना प्रपत्र प्राप्त करने के लिए भी बीएलओ को घर - घर जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एक निश्चित समय मतदेय स्थल पर मौजूद रहकर गणना प्रपत्र जमा करने का निश्चित किया गया है, जिससे कि बीएलओ तक आसानी से मतदाता पहुंच सकें।



त्योड़ी-7 बिस्वा गांव में बूथ पर बुधवार को एसआइआर फार्म जमा करने का काम चल रहा था। दोपहर को महिला फातिमा पहुंचीं। उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था, लेकिन 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं था। फातिमा बरेली की रहने वाली है। उनकी शादी यहां हुई है। ऐसे में अधिकारियों ने उनसे अपने स्वजन में माता-पिता के वोट आइडी का नंबर मंगाया।

आधार संख्या का कॉलम बना पहेली मतदाताओं को दिये जा रहे फार्म में आधार संख्या भरने का कॉलम है। लेकिन इसमें वैकल्पिक लिखा हुआ है। बुधवार को त्योड़ी-13 बिस्वा को गांव का सलीम बूथ पर आया और कहा कि साहब क्या फार्म में आधार संख्या भरनी जरूरी है। इसपर तहसीलदार नेकहा कि यदि आधार संख्या है तो भर दीजिए कुछ ही देर में महिला रूबिना भी आई। उन्हें दो-तीन बिंदुओं पर समस्या थी। बीएलओ ने उन्हें समझाया, जिसमें बाद फार्म भरकर जमा किया।

मोदीनगर थाने के निकट बनाए गए केंद्र पर बेगमाबाद के लोगों ने बुधवार को फार्म जमा किये। सुबह बीएलओ ने फार्म गांव में जाकर घर-घर जमा किये। दोपहर को लोग बूथ पर पहुंचे। अधिकांश लोगों के फार्म भरे हुए थे। एक-दो व्यक्ति ऐसे आए, जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था।